陸深化前海深港合作區改革開放 推進與港澳聯動 18:592021/09/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸深化前海深港合作區改革開放 推進與港澳聯動。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央、國務院6日印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。為進一步擴展發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。 根據新華社報導，此次發布推動前海合作區全面深化改革開放，將以制度創新為核心，在「一國兩制」框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水準對外開放門戶樞紐。 《半導體》與頎邦策略合作 聯電開低 台灣民間掀起報恩潮 立陶宛竄升國人最愛刷卡前10強 #前海 #改革開放 #推進 #擴展 #深化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奇貨可居 陸經銷商海削一筆 04:102021/09/06 財經要聞 開學購物季來臨，台灣大口吃蘋果 09:002021/09/06 財經 潮境海洋生物屢遭破壞 基隆培育浮潛指導員 14:272021/09/06 生活 借錢給有錢人 波灣富裕債投資新管道 04:102021/09/06 財經焦點 越界大陸漁船架設尖銳鐵管阻登檢 海巡強靠押返調查 16:452021/09/06 社會 中國金融業開放 朝負面清單管理 04:102021/09/06 產業財經 19架共機擾台 美議員憂北京持續試探美國決心 09:012021/09/06 國際 海陸兩會商議 10位小明返台有望 04:102021/09/06 焦點要聞 廢漁網傷害海洋 新北與海保署合辦說明會強化環保觀念 13:092021/09/06 生活 新三板成交額 今年已破人民幣千億 04:102021/09/06 全球財經 《鋼鐵股》世豐8月、前8月營收齊創同期高 15:252021/09/06 財經 兩岸熱門新聞 陸發飛航禁令疑試射洲際導彈 美軍間諜機連日抵近偵察 - 政經 殲20戰機黃金搭檔攻擊11無人機 陸隱形利劍呼之欲出 - 兩岸 陸大量收購德頂尖中小企業 德隱形冠軍加速中國製造業升級 - 兩岸 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件 （五之24） - 兩岸史話 - 言論 黑天鵝誤飛天安門 圍觀者眾遭驅散 - 兩岸 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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