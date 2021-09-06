中共中央、國務院6日印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。為進一步擴展發展空間，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。

根據新華社報導，此次發布推動前海合作區全面深化改革開放，將以制度創新為核心，在「一國兩制」框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接，豐富協同協調發展模式，打造粵港澳大灣區全面深化改革創新試驗平台，建設高水準對外開放門戶樞紐。