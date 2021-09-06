內政部國土計畫已在109年9月14日審查通過，台中市政府也在110年4月審查通過台中市國土計畫。市議員林孟令今天質詢時說，在第三屆第一次定期會業務質詢時，就向市府提出必須將『大肚、龍井區之新庄子、蔗廍地區山上6里』納入都市計畫範圍內做整體規劃。台中市國土計畫中，指認大肚、龍井區之新庄仔、蔗廍地區為城鄉發展地區第二類之三，將透過新訂或擴大都市計畫方式辦理，面積約為587.1740公頃，進行本區的規畫案。

林孟令表示，本規劃區範圍約587公頃，北鄰台灣大道，東北角有捷運藍線B9站，沿線西北角臨龍井區第七公墓，從龍井區第七公墓至捷運B9站距離有1.2公里，符合捷運站體的設置規範，應增設捷運站體，可將此站體，地面上作為公設、公園綠地。

日前有里長及里民連署，也向林孟令服務處反映，配合整體開發規畫，及本開發區的完整性，應在此處設立捷運站體。若因該區域屬台中港特定區計畫範圍，也應該辦理專案變更納入都市計劃的範圍。

交通局長葉昭甫說， B9站跟遊園路大約距離800公尺，在『新庄仔、蔗廍』做都市計劃檢討的時候，會透過都市計劃來做檢討，在站體上來做微調，甚至做一些連通道，能兼顧國際街跟遊園路二邊的民眾，目前交通局在捷運站體上的操作，是往這方面在做努力。

林孟令指出，規劃案簡報資料內，本區的人口數約3萬人，依據台中市非都土地歷年平均人口成長率0.34％推估，至125年的人口數約32886人。規劃單位只以非都的人口成長率來計算是不完整的，納入都市計畫之後的人口數勢必再增加，工業區創造出的就業人口及商業區外來居住人口都必須考量。

本區土地使用分區編定，在建築用地部分，為乙種、丙種、丁種等建築用地，原合法地主擔心像東海里一樣，在原非都市計劃土地使用管制規則，納入都市計劃範圍內後權益會受損。目前新庄仔、蔗廍地區住宅區用地占整個計劃25％，要避免像東海里一樣，在規劃土地使用管制規則時要好好的規劃。

都發局長黃文彬說，會把這些訊息當做未來在研議相關土管要點的一些條件，做多元性的思考，這部份都發局會做規劃跟研議。

林孟令認為，都市計畫整體性是非常重要的，除了整體規劃的顧問公司專業上的規劃考量之外，使用這塊土地的還是在地的居民，在規畫期程中，除了規劃的顧問公司之外，要提供多元管道，讓居民可以參與意見的提供。

黃文彬強調，針對都市計劃的相關審議跟程序都會尊重地方的意見，包括公聽會、公開展覽甚至還會辦理工作坊，民眾的參與才是都市計劃的精神，讓地方意見能夠充分的表達，這方面會多加強。