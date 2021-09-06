江明赫收藏愛迪生發明的蠟筒留聲機（右）。（張亦惠攝）

江明赫收藏的影像相關物品。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁聽江明赫介紹愛迪生發明的蠟筒留聲機。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁聽江明赫嘗試使用愛迪生發明的蠟筒留聲機。（張亦惠攝）

修復並賦予嘉義縣大林鎮萬國戲院新生命的大林鎮民代表江明赫，長期以來致力地方文史及思考如何活絡地方，萬國戲院修復完成至今辦過上千場活動，讓不少人說到大林就想到萬國戲院。江明赫說，戲院修好了不會有人自己來，因此努力搜集跟電影文化相關物品，讓民眾除看表演外，也可來參觀，現場就像一座小型的電影博物館。

「過去爸媽來這裡約會，因此沒有戲院就沒有我」，江明赫說，萬國戲院對他來說是很重要的空間，也感謝樊家無償提供，更簽字讓戲院變成歷史建築，一個空間可以做很多不同的嘗試，曾有單位來這裡辦尾牙，也可以讓小朋友來打電動、歌唱節目海選，更可以辦各式各樣的展覽，讓越多東西乘載在此讓越多人認識，彼此加乘讓力量更大。

江明赫表示，戲院是結合影像跟聲音的地方，最早還有更多戲院文化包括皮影戲、布袋戲，甚至選舉政見發表、結婚辦桌都會選擇在戲院，因此就努力搜集相關東西，包括放映機、留聲機等，除在國外拍賣網站上購買外，過程中也認識台灣留聲機協會、收藏家等，向他們請教相關知識，目前已搜集了4、50台相關機器，宛如一座聲音、影像博物館。

萬國戲院收藏的留聲機是可摸可試用的，嘉義縣長翁章梁6日到訪時也親手使用愛迪生發明的蠟筒留聲機，見證留聲機從蠟筒、黑膠唱片、錄音帶、CD的過程，江明赫說，一般到博物館這些東西是可看不可摸，但到萬國戲院都可以親身體驗。