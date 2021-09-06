楊乃文對新事物充滿好奇心。（Porsche Taiwan提供）

楊乃文日前二度受保時捷邀請駕駛純電跑車，她在拍攝前後認真的「調時差」，拍攝當天也遇上了連日豪雨中唯一一天放晴的日子，專業的表現順利完成作品。楊乃文平時生活自制又規律，每天安排不同的運動課程，時間充裕時也會以步行取代交通工具。自律甚嚴的她，骨子裡充滿對新事物挑戰的好奇與勇氣，她認為「怕不怕？試了才知道」，即使先前對電動跑車並不熟悉，但她仍然勇於嘗試，且準備功夫毫不馬虎。

楊乃文拍攝前得知取景時間將從深夜拍到隔天一早，雖是在台灣拍攝，她仍認真地規劃了「調整時差」的計劃表，逐漸改變睡眠時間，讓自己可以在日夜顛倒的工作中保持最好的狀態，她笑說：「就當自己要去歐美開唱，所以提早調時差是必須的。」果然當天從半夜12點開始化妝，一直拍攝到隔天中午收工，楊乃文無論氣色或是精神都保持在最佳狀態，絲毫不見疲累。在拍完回家路上，楊乃文更是語出驚人的表示：「待會兒我應該可以直接去運動！不然回到家的話，一定會直接睡覺，這樣時差就調不回來了。」

第一次拍攝保時捷影片時，拍攝地點被颱風外圍環流影響，雨勢不斷，直到楊乃文抵達時才放晴。第二次拍攝影片前，又遇上一整周的豪雨，整個製作團隊相當憂心，沒想到拍攝當天天公作美，艷陽高照，讓工作得以順利完成，拍完隔天才又開始下大雨。連續兩次遇到好天氣，除了直呼幸運，工作人員也私下開玩笑說：「不要看楊乃文外表好像冷冷、酷酷的，其實她很『陽光』呢，一出現就天氣晴朗、陽光普照，是太陽女王吧。」