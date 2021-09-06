新北某幼兒園爆發新冠肺炎群聚，今增8位幼童、1名成人確診，衛福部長陳時中更坦言未來陽性個案可能更多。國外也有研究指出，幼童傳播新冠肺炎的機率高於青少年，成人須更小心防範，避免家戶感染、社區感染擴大。

中時新聞網曾報導「幼童易傳播新冠肺炎 醫揭研究示警：0至3歲機率最高」，林口長庚兒科醫師吳昌騰引用加拿大公共衛生機構研究結果，指27.3%的家庭會發生兒童造成家戶感染的情形，其中0至3歲幼童造成家戶感染的機率，比14至17歲的青少年高出約40%。

研究推論指出，因幼童需要家長們密切接觸的照顧，但一旦幼兒被感染，會有更高機率將病毒傳播給家中成員，因此家長或照顧者應該意識到病毒傳播風險，避免造成家庭成員感染擴大。

專家呼籲有打過疫苗的民眾，若有症狀還是要儘速篩檢。圖為三重醫院篩檢站6日共有600位民眾預約前往篩檢。（鄧博仁攝）

毒物專家招名威今也在臉書發文寫道，雖然小朋友染疫重症或死亡的機率偏低，但萬一把病毒帶回家感染阿公阿嬤，後果不堪設想。他也疾呼就算打過疫苗的大人，有症狀就該篩檢，「悶不吭聲病毒不會消失，狀況只會更糟」。

陳時中今在記者會上表示，新北幼兒園新增9例確診，其中一位為幼兒的母親，其他8名都是幼兒，感染源應為幼兒園老師案16129，幼兒園老師從8月27日就有症狀，8月30日就有嗅味覺的問題，9月4日做篩檢才確診。

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