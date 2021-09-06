「台灣野百合的故鄉在龍井！」台中市在龍井區南寮里竹坑山秘境，有著大肚山的特有原生植物台灣百合，大肚山上生態綠地是全世界台灣百合密度與數量最高的棲地，為台中市珍貴的自然資源。市議員林孟令今天指出，希望市府透過種子師資的培訓，培育更多大肚山生態保育的生力軍，更進一步支持及投入百合復育及宣導生態保育觀念。

林孟令說，因為大肚山陽光充足地勢平緩及冬季大肚溪口強風有助散播，台灣百合種子有很薄的翅，可以藉由風飄的方式散布得非常遠。大肚山台灣百合超過100萬株，分布在西屯路底、龍井區南寮里、大肚區蔗部里及望高寮一帶，每年到七月盛開，是全國最大的台灣百合生態族群。

林孟令質詢時表示，大肚山是台灣百合族群最多的棲地，而且擁有豐富的自然植物資源，適合發展為環境教育場，最近期間在106年4月22-23兩天，台中市農業局與文山社區大學合作，舉辦了「百年好合肚山青種子師資培訓」初階課程，同時希望透過種子師資的培訓，培育更多大肚山生態保育的生力軍。

生態保育是一件長期工作，對於整個大肚山特有原生物種復育，要有長期的規劃。林孟令要求農業局應該要繼續的推動而且要做的更好，以復育為主、培訓為輔，結合在地民眾共同推展。林孟令認為可委託社區團體、招募志工認養區域。復育成功之後，往後也可以聯合觀光旅遊局辦理「台灣百合花季的觀光之旅」、登山健行、自行車親子逍遙遊等活動，推展「台灣百合」的花季觀光。

農業局長蔡精強表示，會跟當地公所、里長及地方農會聯絡來輔導及辦理相關復育和觀摩活動。