員工是企業營運與永續經營的重要根基，元大金控積極投入資源，營造平等友善、健康安全的工作環境，且提供完善的薪酬福利制度與健全的職涯發展體系，今日獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發2021年「亞洲最佳企業雇主獎」。

元大金控集團員工逾14000人，持續培育員工多元職能、創造職涯延伸性，2020年在疫情衝擊下，透過實體教室及數位學習平台開辦3330門訓練課程、員工訓練總時數超過55.6萬小時，且元大金控逐年增加訓練發展投資，2020年員工訓練費用較2019年增加17.6％，持續培養同仁成為多元人才，提升員工職場價值及競爭力。元大金控善用集團金融版圖豐富完整的優勢，提供員工職涯永續發展的舞台。

HR Asia Award為亞洲區知名的人力資源獎項，評選範圍涵蓋亞洲11個主要市場，邀請各領域知名企業參加評選，此獎項由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數。主辦單位經過層層篩選再挑選出各領域的傑出企業雇主品牌。