謝盈萱至今仍不習慣影后頭銜。（《Bella雜誌》提供）

金馬影后謝盈萱主演的《俗女養成記2》最新一集收視再度衝破4.6新高紀錄，她日前接受雜誌專訪時透露，接下《俗女》前，其實正在面對身為「公眾人物」這身份的過敏期，當時導演嚴藝文與劇本的出現，就像是一帖抗生素，讓她透過劇中角色喘口氣，跟著一群老朋友工作，讓她放下所有包袱、不顧忌任何形象演出，再次重拾對表演的熱情，「我要謝謝陳嘉玲，她讓我不用煞有其事去演一個角色，因為真正的謝盈萱，就是一個俗到不行的人，一個普通到不行的人，只是她的職業剛好是一名演員。」

「《俗女養成記》對我來說是一部很重要的作品，當時我對周遭一切事物都感到疲憊，我只想做點沒有意義的事情，在選角上，導演找了很多過去劇場的夥伴，我當下決定要放手玩，不想再管什麼演技，爽就好！」

台北藝術大學畢業的謝盈萱，帶著超過15年以上的舞台劇表演資歷，幾年前開始轉戰影視圈，以首部擔綱女主角的電影《誰先愛上他的》奪下第55屆金馬獎「最佳女主角」，之後的這兩、三年，她戲約不斷，成為鎂光燈下的焦點，但不沉醉於迷戀於名利中的她，至今仍覺「我不是明星」，仍然在努力學習跟「影后」這個標籤相處。她坦言有好一段時間，影后這頭銜一直帶給她莫大壓力，因為對她來說，演戲必須要對得起自己才行。

「剛進入劇場時，我不太敢自稱演員，因為我覺得演員很有使命感，你必須要很努力、專業還要有能力，才能說自己是演員或表演者，真的到了這幾年我才有慢慢感覺到自己是一個演員。」每一個劇本，謝盈萱都用超過一百分的力氣在消化，她明白這是她作為演員的最大責任，「審視過去時，總覺得當時做的不夠好， 因為人這一秒都比上一秒還要老，所以你東西的角度會越加成熟，但你再思考一下，或許就是因為當時那個青澀的樣子才最好看。」

對她來說，演員就是一個職業，也身兼公眾人物的角色，「但所謂的職業，不是應該有下班時間？我很希望自己可以有那個『下班時間』。」比起多數演員享受「明星」兩個字光環，謝盈萱一點都不樂在其中。一齣戲在殺青後，還得面對宣傳、訪問，以及民眾對於偶像的期待，關於如何當一個公眾人物，謝盈萱坦言她沒還適應；各種報導為她貼上諸多標籤、或甚至誤解，也是成名之後的她每天得面對的課題。

回想第55屆金馬獎，謝盈萱對於獎項沒有任何期待，「入圍的人太強了，所以在走上紅毯之前，我都還在想等一下要跟哪位大明星合照，當時鞏俐就坐在我後方，中場休息的時間，我就真的跑去跟她拍了照。」在男、女主角獎項公佈前，她已偷偷先放鬆鞋子上的繫帶，舒緩痛到不行的雙腳，等到自己的名字被唸出來的瞬間，她才醒了，也更確信自己真的是一名「演員」，「最佳女主角這個獎項對當時的我來說很沉重，但兩、三年過去之後，我覺得應該要認真而不是嚴肅地面對這一座獎，金馬獎讓我知道，即便失敗了也要繼續勇敢下去，因為我才40歲。」

一年多下來的疫情大亂， 同樣也影響了謝盈萱，但這也讓她懂得放慢腳步去思考怎麼當 一個公眾人物。比起一般女孩對年齡的避而不談，謝盈萱反而雙手擁抱自己老著等的外觀，但心理狀態如同小女孩的她，每 天仍在練習如何在面對世道的不公時，能用溫柔的方式抗衡。