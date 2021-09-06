國民黨主席選舉4日舉行電視辯論會，而4位參選人的線上民調也隨之曝光。對於誰能當選國民黨主席，資深媒體人羅友志6日解讀，4人表現各有千秋，但他個人認為，「這場辯論看下來，是沒有翻盤效果的，並不能測出哪位候選人夠領導國民黨對抗民進黨」。

《中天》政論節目「新聞有琴調」。(圖/翻攝自 中天新聞)

「4位黨主席參選人，在電視辯論會後，有可能因為辯論表現，而選上黨主席嗎？」羅友志6日在《中天》政論節目「新聞有琴調」表示，他個人認為，這場辯論看下來，是沒有翻盤效果的，也不能測出哪位候選人夠領導國民黨對抗民進黨並給予痛擊，其實是完全沒辦法測出來。

羅友志直言，也許不少國民黨支持者內心已心有所屬，但他覺得，這4位候選人，沒有一位是能夠稱職當好黨主席的人。

國民黨主席參選人 張亞中。（圖/本報資料照）

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此外，對於近日包括《中天》、《TVBS》在內等媒體所做3份民調加總後，張亞中的民調最高，高達56%，江啟臣則為21%，朱立倫16%，卓伯源則是個位數，主持人周玉琴問羅友志，「這是否代表張亞中有機會成為黨主席？」。

羅友志不諱言表示，4人表現各有千秋，毋庸置疑，但若要說心裡話，這4人能不能當黨主席，他其實是要打上一個大大的「問號」，羅友志解釋，當國民黨主席首要面對的是民進黨強而有力的挑戰和跋扈。羅友志說，自己過去也多次訪問過張亞中教授，他觀察，張亞中的論述比較偏向庶民語言，比較偏向前高雄市長韓國瑜的論述，繼承了很多「韓粉」和中華民國粉，某種程度上是中華民國派，張亞中在辯論會上罵的，其實罵出很多正藍的心聲，讓大家耳目一新。