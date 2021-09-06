星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、水瓶座、天蠍座的女人談戀愛時心思非常複雜，讓男人感到難以捉摸，總是不知道她心中的真實想法是什麼，更不知道如何掌控她，因此在男人心目中她們是非常難搞的對象。

▍1.雙子座

雙子女聰明又機伶，在戀愛中依然能保持冷靜，用理性的態度來處理感情，她們很清楚自己適合怎樣的對象，要和哪種男人交往才能獲得幸福，因此絕對不會貿然投入一段感情中，總要經過仔細的觀察和謹慎的考慮才會下定決心與對方在一起，談戀愛後她們經營感情的方式也很厲害，會觀察出對方最在乎什麼事，然後從那裡下手，不會傻傻的付出，卻能讓另一半感受到滿滿的愛，手段非常高明。

▍2.水瓶座

水瓶女很重視自己的感覺，就算談戀愛依然把生活重心放在自己身上，不會依賴另一半，也不會想要控制對方，比起經營感情，她們更在乎自己的生活品質，她們不會為愛失去自我，就算很愛對方，依然希望能保有自己的時間和空間，能做自己想做的事，放任自己的思緒自由自在的翱翔，不願被任何人束縛，這樣的水瓶女在男人眼中顯得非常難搞，很難被收服。

▍3.天蠍座

天蠍女控制慾很強，尤其是在無法信任另一半的時候，會更想要掌握對方的一切，如果在此時不聽她們的話，可能就會徹底失去她們的心，更不可能擁有她們的陪伴。天蠍女一旦深愛一個人，就願意為他全心全意的付出，不過她們心中有一把尺，不會盲目的做牛做馬，只有對方讓自己覺得值得，她才做得心甘情願，她們兼具瘋狂和理性，因此讓男人覺得非常難搞。