為提振內需消費，行政院上月拍板的五倍券預計將於10月15日開放兌領，五倍券尚未到手就想幫家中質感升級的民眾，近期適逢瑪黑家居7週年，即日起至9月15日，品牌串連線上官網、線下實體門市推出優惠折扣，且每週再推出不同主題優惠如第二件六折、精選商品買一送一等讓你在領到五倍券前，打造質感家居不心痛。
此次品牌也特別推薦疫後話題新品，如日本復古滾邊 KOYO 光洋陶藝餐盤、Driade Roly Poly 義大利製設計師象腿椅、Martin Schwartz 丹麥城市海報拼圖等，內容包含家具餐廚、靜態休閒娛樂、夏季時尚配件等，另外也精選創立以來熱賣七大品牌、回購率最高商品，如針對Memory Lane 韓國都會極簡暖燭燈、VEJA 法國時髦小白鞋 、西班牙製 Ambientair 極簡木蓋蠟燭等各自推出相關優惠。
另外為慶祝瑪黑家居、瑪黑餐酒敦南門市開幕一週年，瑪黑家居敦南加碼推出即日起至30日，消費滿3000 元加贈日本 Slower 隨身攜帶噴霧瓶等，針對瑪黑餐酒則推出週年限定龍蝦麵和兩道經典人氣餐點回歸，自然酒品飲續杯5折優惠，以及9月壽星慶生贈特製蛋糕等活動等優惠。
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