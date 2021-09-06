​基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場進入正驗階段，但多項設施被列為「12歲以下兒童不宜使用」，引發譁然，近日市議員王醒之前往視察，要求體育場盡速改善，體育場長葉雅琦表示，沙坑、溜滑梯會率先更改標示，至於冒險設施則需與相關單位研議後再開放。

暖暖運動公園從2019年9月5日開工至今，已滿2年時間，目前進入正驗階段，近日王醒之與還我特色公園行動聯盟基隆分部一同前往體育場，針對每一個設備、遊具、舖面等，進行交流。雙方列出多項意見，包括告示牌應避免「年齡不宜」的字眼，而是強調家長的陪伴和看顧，建議改以正向表述說明，並以圖示輔助，才能真正發揮告示牌作用。

另外，場內設置2座鳥巢鞦韆，提出要有高低不同的分齡階段，一座高的、一座低的，更能貼近不同年齡層孩子的需求；外圍攀爬網的黑色橫桿經太陽曝曬後會產生高溫，必須加註標示，提醒注意高溫，小心防燙；長型溜滑梯出口寬度不足183公分，未符合公共兒童遊戲場設備國家標準（CNS）規定等。

王醒之說，除了設施品質外，運動場維護也相當重要，可預見超長溜滑梯於開放後，勢必會湧入大批人潮，但人力配置長期不足，目前僅2男、2女定期看管，建議在假日尖峰時段配置引導志工，並協助預先確定滑道和滑出口是否清空，他說，雖然還有許多要改善的項目，但為了迎接開放後每一個使用者的安全與笑容，希望體育場能盡速完成所有改善工項。

對此，葉雅琦回應，為了不讓公園開放時間往後延，將修改溜滑梯告示牌，盪鞦韆、沙坑等設備皆開放兒童遊玩，至於冒險區和體健設施將與相關單位研議，並符合規範後，再改善。