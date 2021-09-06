繼9月2日西北出現疑似試射洲際導彈的神秘天象後，9月5日中國蘭州飛行情報區又發佈禁航通告，稱6日區內有飛行測試活動。此舉還引起美軍高度關注，派遣了具備彈道導彈監測能力的偵察機抵近大陸邊境進行偵察。
《多維新聞》報導，長期跟蹤中國軍情動態的法國軍事網站「東方鐘擺」根據蘭州飛行情報區的通告製作的圖片顯示，這次飛行測試活動起始點位於內蒙古阿拉善左旗吉蘭泰鎮，終點位於新疆民豐縣，兩地直線距離近2000公里。
圖片顯示，此次飛行測試活動在內蒙古、甘肅兩地出現有3塊禁止進入區域，以及空中禁飛區域，疑為飛行器1、2、3級推進器墜落地區準備。
報導說，與9月2日的測試起點於太原衛星發射中心不同，9月6日的起點位於吉蘭泰鎮。據公開訊息，吉蘭泰附近有中國人民解放軍的導彈測試基地，除常規的導彈發射硬質基地外，近來西方衛星發現，該基地似乎正在建設洲際彈道導彈發射井。
另據中國智庫南海戰略態勢感知消息，9月4日美軍的RC-135S對中國實施抵近偵察，這架彈道導彈監測機5日再次飛抵黃海靠近山東、江蘇外海，實施偵察。很顯然地，美軍RC-135S偵察機的出現與上述禁航通告並非巧合。
觀察人士認為，中國或許又在吉蘭泰附近基地實施洲際彈道導彈發射活動，具體型號不得而知，因為中國現役的3級推進器的洲際導彈包括東風-5A/B、東風-31A/AG、東風-41等。這三種導彈的射程均超過1萬公里，能夠威脅到美國本土。
外媒曾報導指出，中國在內蒙古吉蘭泰、甘肅玉門、新疆哈密持續建造洲際彈道導彈發射井，總數量超過230個。儘管中國不少媒體否認，但是觀察人士認為，這些設施確實與導彈有關；即便不是每個都裝核導彈，這種空發射井也會牽扯美軍的精力。
對於中國的舉動，美國戰略司令部高層公開宣稱，中國正在快速發展核武器，很快將超過俄羅斯併成為美國最大的核威脅。而美中之間沒有任何條約或對話機制，無法「減少誤解、避免混淆」。
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