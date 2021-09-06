因應長榮機師突破性感染，各縣市紛紛宣布停辦中秋節大型烤肉，也影響民眾在家烤肉聚會意願，雲林縣肉品市場6日豬肉價格從中元節前每公斤90元高點，目前已降至78元左右，原本評估中秋節前將有1波漲價潮，但烤肉意願降低的話，漲幅將有所減少，預估每公斤約在80元上下。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，今年台灣豬肉價格因疫情、年初仔豬育成率差等影響，端午節來到每公斤80元左右，中元節前飆破90元，農委會為調節豬源，宣布全台肉品市場於7月14日、8月22至24日休市，中元過後2星期，6日豬價已回穩至78、79元。

黃加安說，最近發生長榮機師突破性感染，足跡遍布多個縣市，大家擔心中秋團圓烤肉染疫風險增加，讓中秋烤肉活動蒙上陰影，加上非洲豬瘟豬肉製品流入台灣，也影響民眾購買豬肉意願，因此估計中秋節的豬肉買氣將或多或少受到影響，價格也會相對平穩。

雲林縣政府於2018年底全面禁止廚餘養豬，同時持續進行稽查工作，因此雲林豬肉品質有保障，黃加安指出，肉品市場與豬肉加工業者合作，本月推出「雲饗」豬肉品牌，包括肉鬆、肉乾、肉角禮盒，以及生鮮豬肉、香腸、貢丸等產品，強調採用雲林豬肉，絕對讓消費者買得安心、吃出健康。

黃加安推薦，每年中秋大家吃慣文旦、月餅、烤肉，今年烤豬肉可能減少，「雲饗」豬肉加工產品是很好的替代品，不僅絕對不會買到非洲豬瘟豬肉製品，安全有保障，其口味獨特、可長時間保存，送禮自用兩相宜。

民眾表示，疫情降為2級警戒後，原本想利用中秋節與親友好好烤肉相聚，沒想到又出現長榮機師突破性感染，打算返鄉團圓的計畫出現變數，目前只能靜觀其變。