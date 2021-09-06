張立東、張景嵐、鮪魚（許瑋吟）、林莎6日出席新節目《開動吧！漂亮姐姐》記者會，張立東坦言當初看到以為是聯誼節目，沒想到竟得上山下海，還要剷屎，讓他首次錄影就嚇傻，也不忘爆料3位美女搭檔勝負慾超強，「有個要靠腰力的環節，景嵐竟然比我先做完，攝影師還說我『你很爛欸』」，笑稱最困難就是怎麼跟她們和平相處。

張景嵐則分享首集就拜訪雞舍，除了戴口罩都無法的濃厚氣味外，「屎的粉塵還會飛到臉上，但也不想補妝」，顧不得女明星的美貌，心中只想趕快把任務完成。還有一次她同時去了雞舍和魚市，身上則腥味屎味交疊，「後來搭工作人員的車回台北，我超不好意思」，下車也用走的回家，怕被路人嫌棄。而該節目不只結合廚師和廚藝，又得像打工換餐一樣體驗生活，張景嵐也說「以前都是點到為止的體驗，但這次是紮實、深度的」，鮪魚則說到後來已經是用意志力去拼鬥取得食材，但經過這些接地氣的體驗後，大家對食物的態度變得更加珍惜，吃飯時還會對著便當說謝謝。

張立東透露他們1個小時的節目含拉車來回就要錄近1天的時間，整天都在戶外錄影，最後真的都是脫水狀態，衣服也整個濕成一片，因此他也在錄製前，2個月內讓自己狠瘦9公斤，加強體能來應付挑戰。而尚未出外景的林莎則是聽完後表示更期待了，「因為我很喜歡在戶外活動，感覺會很好玩」。節目12日起，每週日晚間8點東森超視33頻道播出。