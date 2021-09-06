（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

阿富汗政府在今年8月美國撤軍後迅速垮台，許多人認為台灣應引以為鑑。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，52.7%民眾認為拜登執政下的美國政府會派軍協防台灣；雖有69.2%民眾支持台灣恢復徵兵制；但如果兩岸真的爆發衝突，僅有40.9%民眾願意讓自己或家人上戰場保衛台灣！

阿富汗政府在今年8月美國撤軍後迅速垮台，塔利班直取首都喀布爾奪回政權，局勢引發全球包括美國本土及台海兩岸的熱烈討論。許多人認為台灣應引以為鑑，有人主張台灣應該恢復徵兵制，且女性也要受軍事訓練；中國大陸則趁機譏諷美國並不可靠，奉勸台灣別指望美國協防。為了解民眾對於台海兩岸關係、徵兵制等議題的看法，《ETtoday新聞雲》於2021年8月30日至9月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1323份。

《ETtoday新聞雲》於2021年8月30日至9月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1323份。

根據調查結果顯示，在台海兩岸關係上，49.6%民眾傾向兩岸維持現狀（暫時維持現狀以後再說28.6%、永遠維持現狀21.0%）；另有24.7%傾向先維持現狀未來再獨立，僅8.0%立即獨立；而9.3%傾向先維持現狀未來再統一，立即統一僅2.0%。多數台灣人對於維持台灣的民主價值有強烈的決心，然而又不願意碰觸兩岸間戰爭的風險，因此《ETtoday新聞雲》歷次調查結果都顯示台灣人「傾向兩岸維持現狀」比例最高，顯示多數台灣民眾對於兩岸的態度較為務實。

至於兩岸之間的往來，58.7%民眾認為兩岸應「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」，15.5%民眾認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」，而16.7%民眾「可以接受兩岸同屬一中，擴大雙方經濟與政治關係的交流」。和歷次調查相同，「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」仍是主流民意，然而認為「在大陸不承認台灣是一個主權獨立國家的前提下，拒絕和陸方有任何方式的交流與往來」的民眾比例明顯降低。

日前美國總統拜登在接受美國廣播公司新聞網（ABC）專訪時強調，美國一向信守承諾，若任何人侵略北約盟友，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。根據調查，若未來兩岸間爆發軍事衝突，52.7%民眾認為拜登執政下的美國政府會派軍協防台灣，與《ETtoday新聞雲》今年3月的調查結果相比，增加7.0%。

截至八月底，今年中共軍機擾台次數已逾400架次，共機頻頻擾台，台海危機四伏。調查顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有40.9%民眾願意讓自己或家人上戰場保衛台灣，與《ETtoday新聞雲》去年10月的調查結果相比，減少4.0%。

台灣目前為募兵制，調查顯示，69.2%民眾支持台灣恢復徵兵制，讓台灣有更多的兵源保衛台灣，與《ETtoday新聞雲》去年10月的調查結果相比，徵兵制支持度增加2.6%。

此外，52.8%民眾支持在恢復徵兵制的同時，也應該要實行「男女都服兵役」的全民皆兵制，相較《ETtoday新聞雲》去年10月的調查結果，略增0.8%，差距不大。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。