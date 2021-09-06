路上的東西不能亂撿！殯葬業者張家誠在節目《震震有詞》分享，小時候不懂事亂撿金銀紙回家，結果不到一個月阿嬤就出車禍過世。對此，民俗專家一玄老師指出，張家誠當時不小心「撿金」觸犯了習俗大忌，才會招來災難。

張家誠分享，家中每逢初一十五都會「犒軍」祭祀，在幼時總會想搶著點香、燒金紙，而小學四年級時，他看到路邊有一袋金紙，便好奇的整袋撿回家問媽媽「這是什麼？」結果媽媽臉色大變，險險要出手打人，更說，「你撿那個做什麼，趕快拿回去那不要撿」。

張家誠說，結果不到一個月的時間，阿嬤在過馬路倒垃圾時，不小心被趕路的機車騎士撞上，搶救一個禮拜後仍不幸離開人世，後來舉辦喪禮時，他還夢到阿嬤牽著阿公的手向他道別，此後他耿耿於懷，憂心阿嬤的離世與他當初撿金紙有關。

對此，民俗專家一玄老師說，張家誠當初的動作叫做「撿金」，就是因為撿金才不小心觸犯了傳統習俗的禁忌，進而招來厄運；一玄老師進一步解釋，撿金的意思，接近於把別人要丟掉的災難再次撿入家中。

一玄老師說，每逢初一十五會進行的「犒軍」習俗，通常是將家中的神明桌往前挪動，在家中宴客請媽祖或關聖帝君將兵請回來，若是在門檻外拜拜，舊猶如七月拜好兄弟般，外加張家誠又撿回了金紙，才導致厄運降臨。

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