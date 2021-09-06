夏靖庭親自為過世老友寫藥懺劇情感人。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》于子育、陳竹昇吵架吵出高收視。（華視、CATCHPLAY提供）

《俗女養成記2》于子育、陳竹昇吵架吵出高收視。（華視、CATCHPLAY提供）

洪都拉斯客串演出阿公的好友勇伯。（華視、CATCHPLAY提供）

台式新喜劇《俗女養成記2》5日在華視主頻、CATCHPLAY＋影音平台播出的第五帖，收視4.6再創新高，連續五周蟬聯周日全時段收視冠軍。劇中陷入中老年恐慌危機的嘉玲爸，抱怨嘉玲媽對他管太多阻擋了他的夢想，還限制他的用錢，一句「我的人生就像這碗湯，沒滋沒味難喝的要死」道盡心中的苦，而嘉玲媽則哭訴為了家庭奉獻了自己的青春、省錢都是為了全家人，兩人吵架的颱風尾也掃到了嘉玲姊弟身上，這段劇情讓許多觀眾非常有感，覺得「超寫實」，收視最高來到5.15。

于子育回憶起拍攝這段夫妻吵架的戲，透露她花了很多時間演練，「為了這場戲我大概準備了一、兩個禮拜，把劇本背得很熟，面對對方臨時增加的動作和語助詞才不會受影響。」為戲用心的程度可見一斑。

收視第二高點劇情則是嘉玲阿公陳義生(夏靖庭飾)親自幫已故友人勇伯(洪都拉斯飾)寫藥懺橋段，劇中阿公的好友勇伯因中風突然過世，嘉玲爸正準備親手準備寫藥懺，希望勇伯能無病無痛地到另一個世界享福，嘉玲阿公看到後決定自己親手來寫，邊寫還邊向小嘉玲(吳以涵飾)說：「阿公這間店，以後就交給你爸爸了。」在經歷了一場陳家婆媳逼宮，以及好友勇伯扮演間諜考驗接班人後，嘉玲阿公最後終於放下執念，用保留自尊的方式，看似向孫女說出決定交出金德興的經營權，實際也是說給一旁的嘉玲爸聽，看了讓不少觀眾鼻酸，這段劇情收視達5.07。

昨日(9／6)播出後導演陳長綸、嚴藝文，以及演員于子育、藍葦華、宋偉恩、楊銘威、陳家逵、洪都拉斯也參與映後直播分享拍戲花絮與心得；劇中不管「森玲CP」和嘉玲爸媽都陷入事業與另一半關係的兩難上，在第五帖映後直播中演員被問及會如何抉擇時，于子育透露：「因為現在剛好喜歡工作，所以乾脆不要談戀愛，要不然我可能會以男朋友或老公為主。」但熱愛演工作的她也不忘加上備註說明，表示如果對方堅持要她以家庭為主，她也會因此考慮是否要跟對方在一起。

洪都拉斯透露自己和嘉玲爸一樣都是「領月薪」，一個月向老婆領兩萬的生活費，他笑說：「我自己沒有經濟自主的能力！」但他認真感謝老婆管好家裡的一切，讓他在外面奮鬥沒有後顧之憂。他也自曝：「我覺得會做家事的男人非常可取，像我就非常喜歡做家事！」並向所有女性同胞喊話表示應該鼓勵老公「好棒喔！你煮的飯好好吃喔！」馬上被楊銘威虧：「應該是老婆在旁邊才這麼說的吧？」