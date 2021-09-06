BNT疫苗將提供年滿12歲至高中職及五專3年級的學生族接種，嘉義市政府6日向學校舉行說明會，提供「家長同意書」調查施打意願，並初步規畫本月24日由6家醫院到校園施打，市府衛生局代理局長廖育瑋表示，施打日期確定後會再進一步公布。

嘉義市政府教育處、衛生局6日共同舉辦BNT疫苗接種說明會，有公私立國高中職校及五專院校的代表參加，說明有關學生接種BNT疫苗的作業流程，由教育單位調查意願造冊提供給衛生局。

市府教育處長林立生指出，配合衛生局規畫，委請嘉基、聖馬、部嘉、嘉榮、陽明、慶昇等6家醫療院所進入校園施打，學校提供舒適且通風良好的環境，當場並由醫護相關人員完成評估後才施打，學生若有身體不適，再另外安排時間評估施打。

林立生說，學生施打前必須由學校調查接種意願，在取得家長同意書的前提下，學校即為學生造冊，已提供疫苗接種須知及意願調查同意書資料檔給各學校，初步規畫本月13日以前回收同意書，初步規畫24日施打，接下來的周休二日可以在家休息。

林立生表示，開學以來各校防疫措施落實，家長考量疫情而請假的國中小學生約7、8人，希望接種疫苗讓學生多一層防護力，因而請家長多評估孩子的身心狀況。