澳盛銀行統計澳洲8月招聘廣告的職務數量，月跌2.5％至19萬5995個創四個月新低。7月從原先月跌0.5％，往下修正為月跌1.3％。主要受防疫封城措施延長執行影響。估計未來幾個月招聘廣告量將進一步減少，失業率可能回升至逾5％。

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