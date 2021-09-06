澳洲8月招聘廣告量創四個月新低 19:572021/09/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行統計澳洲8月招聘廣告的職務數量，月跌2.5％至19萬5995個創四個月新低。7月從原先月跌0.5％，往下修正為月跌1.3％。主要受防疫封城措施延長執行影響。估計未來幾個月招聘廣告量將進一步減少，失業率可能回升至逾5％。 上銀8月合併營收 創34個月新高 新普8月營收 寫今年新高 #招聘廣告 #四個月 #新低 #澳洲 #澳盛銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣立8月及前八月合併營收雙雙創同期新高 16:002021/09/06 財經 《半導體》南亞科8月營收 創3年新高 10:022021/09/06 財經 《半導體》聯電8月營收續攀峰 Q3再戰新高 16:162021/09/06 財經 8月營收創同期次高 美喆：第三季審慎樂觀 18:102021/09/06 財經 《鋼鐵股》世豐8月、前8月營收齊創同期高 15:252021/09/06 財經 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 富采8月營收創合併後新高 18:092021/09/06 財經 少見！8月外資未如往年大撤離 反微幅淨匯入 17:062021/09/06 財經 《通信網路》市場需求強勁 中磊8月營收締新猷 15:422021/09/06 財經 財經熱門新聞 獨家》首批「客製化」BNT疫苗逾百萬劑9／22抵台 - 財經 - 旺報 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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