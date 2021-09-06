德國7月製造業訂單意外月增3.4％，優於市場預估月跌0.2％，為1991年來同月份最高增幅。6月從原先公布月增4.1％往上修正為月增4.6％。雖然7月國內訂單月跌2.5％，但國外訂單月增8％。與去年同期相較，7月訂單年增24.4％。

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