德國7月製造業訂單 意外月增3.4％ 19:572021/09/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國7月製造業訂單意外月增3.4％，優於市場預估月跌0.2％，為1991年來同月份最高增幅。6月從原先公布月增4.1％往上修正為月增4.6％。雖然7月國內訂單月跌2.5％，但國外訂單月增8％。與去年同期相較，7月訂單年增24.4％。 出貨動能延續 台塑四寶8月營收年增58~77％ 南亞四度創單月新高 擺脫疫情陰霾 今年1-7月機械出口大幅成長26.9％ #月增 #訂單 #德國 #製造業訂單 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世豐8月營收達2.2億元、年增12.25％ 16:132021/09/06 財經 新光鋼8月營收為12.10億元、年增26.97％ 16:012021/09/06 財經 《電機股》氣立8月營收年增35％ 訂單看到明年Q1 15:422021/09/06 財經 《電子零件》凱美8月營收月減1.08％ 馬國子公司停工衝擊9、10月 08:202021/09/06 財經 瑞昱8月合併營收96.27億元 續創歷史新高 16:432021/09/06 財經 《電子零件》毅嘉8月營收年增14％ H2訂單無虞、惟憂缺料 09:112021/09/06 財經 勤凱8月營收 年增81.72％ 15:592021/09/06 財經 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 《金融》8月底外匯存底金額5435.78億美元 月增5.02億美元 16:332021/09/06 財經 《國際產業》SIA：全球半導體營收 7月年增29％、月增2.1％ 15:592021/09/06 財經 《航運股》中菲行8月營收穩站30億 連4月創新高 13:092021/09/06 財經 財經熱門新聞 獨家》首批「客製化」BNT疫苗逾百萬劑9／22抵台 - 財經 - 旺報 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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