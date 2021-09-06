日動漫經典《哆啦Ａ夢》作者藤子・Ｆ・不二雄的紀念館「藤子・Ｆ・不二雄博物館」歡慶開館10周年，將他的2009年起至2014連續發售5年的所有作品之集大成《藤子・Ｆ・不二雄大全集》在本月3日以網路書籍形式再添網路版，讓所有喜歡他作品的讀者可以隨時隨地讀到他的作品。

《哆啦Ａ夢》作者大全集收錄製作早期資料。（小學館提供）

藤子・Ｆ・不二雄漫畫生涯中所繪製的漫畫作品約4萬6千頁、約3千5百篇，他當時經常在漫畫作品上刊連載之後，再於更改原稿添改，《大全集》將包含添改後的原稿等所有作品仔細整理、規劃，並將絶版作品重新收錄，以及過去單行本未收編內容，更含括《哆啦Ａ夢》就有250篇未公開作，收錄《哆啦Ａ夢不見了》單篇，以及《大長篇哆啦Ａ夢》等傳說片段。

這回公開的網路電子版在製作上特別在閱讀上下功夫，消除左右開頁中間被印製技術犧牲掉的空白部分，並增添了更多作品原始背景資料，同時也收錄了與藤子不二雄Ⓐ氏共同著作的《小鬼Q太郎》《海王子》等。