世界衛生組織HHO將新型冠狀病毒Mu變種，列為「需留意變異株」，這意思是需要留意它的後續發展。Mu是在2021年1月在哥倫比亞首次被發現，迄今為止，已出現在大約 39個國家與地區。

科學警報(Science Alert)報導，先說明兩個專有名詞，一個是「須關注變異株」(Variants of Concern VOC)，另一個是「須留意變異株」(variant of interestVOI)；「須關注變異株」已確定傳染性強，影響抗體的中和能力，幾種曾造成大流行的病毒株：Alpha、Beta、Gamma和 Delta就屬此類。

「須留意變異株」則還不確定它的突變是否會造成高傳染與重症，它有可能更易傳播，但仍不確定。除了Mu以外，其他被列為這一類的病毒變體是 Eta、Iota、Kappa 和 Lambda。

科學家經過比較，發現Mu已有明顯的突變，這意味現有的疫苗有可能無法徹底對付它，但目前的發展是，Mu的傳染性比不上Delta，至少目前國際上的新增病例以Delta為主。

世衛組織表示，初步證據表明，Mu 變種會抵消疫苗接種獲得的抗體強度，但由於這些數據來自實驗室研究，我們無法確定在環境中，是否在人群中也實際發揮作用，我們需要更多的研究才能確定它在人類中的散播模式，這方面的工作正在進行中。

可以確定與慶幸的是，現有疫苗可以很好地預防所有病毒變體引起的重症感染，因此接種疫苗後，即使仍不幸感染，不至於重症與死亡。

即使病毒真的演化到疫苗失效，現在的疫苗生產單位可以在 6~8星期內，改變他們現有的疫苗配方以匹配新的變種病毒。當然，世界各地的醫療監管機構可能會加快審批流程，以加速施打。