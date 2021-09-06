美國港口今年飽受壅塞之苦，港務主管警告，由於零售商與製造商持續回補因疫情需求強勁水位嚴重不足的庫存，今年航運業根本不會有淡季，塞港問題將延續到2022年。

隨著航運業進入旺季，美國港口更顯繁忙，貨櫃到港的處理量爆出天量。根據美國零售協會(NRF)委由Hackett Associates編制的全球港口追蹤報告顯示，美國主要港口8月份進口貨櫃的處理量估達237萬只，創2002年有此項統計以來新高。NRF預估，今年全年進口貨櫃處理量將達2590萬只，打破2020年的2200萬只的紀錄。

壅塞情況更是遍及整個供應鏈，全美的倉儲與通路網越塞越嚴重。美港務主管並認為，塞港問題今年將無法緩解，很可能會延續到2022年。

加州長灘港執行董事柯德洛(Mario Cordero)指出，經過向航運與貨運客戶討論後，往年貨櫃運輸量在中國農曆春節時下滑的情況今年將不復見，「我不認為塞港情況會有所改善，許多人甚至表示會一路塞到2022年夏季。」

喬治亞港務局執行董事林奇(Griff Lynch)表示，「我們認為港務繁忙的情況至少會延續到2022年中，甚至2022年全年都不見降溫也有可能。」港口壅塞是當前全球供應鏈諸多瓶頸之一，滿載電子產品、家電、年終旺季裝飾品與其他貨物的貨櫃輪都在港口外排隊，嚴重影響商品交運與商業活動。

北美第一大貨運經紀商羅賓遜全球物流(C.H. Robinson Worldwide)執行長畢斯特菲爾德(Bob Biesterfield)指出，「卡車司機與倉儲勞工目前同樣出現短缺，造成交運延遲的情況惡化，我可不認為這個問題會在4到5個月後因為農曆新年的到來就獲得解決。」洛杉磯港執行董事塞洛卡(Gene Seroka)表示，由於邁入年終航運旺季，海港塞港情況還會進一步惡化。他指出，洛杉磯港的貨櫃處理量已連續13個月創歷史新高。