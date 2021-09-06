布袋戲大師鍾任壁於5日晚間於睡夢中安詳辭世，享耆壽90歲。文化部長李永得表示哀悼，將請文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並呈請總統明令褒揚。

鍾任壁過去出席記者會時，曾表達對推廣布袋戲的想法，他認為布袋戲要「與時俱進」，有傳統也要有創新，當時他在現場為觀眾示範一段「紅孩兒大戰孫悟空」的武打戲，並表示他手中的孫悟空和傳統布袋戲裡的孫悟空相比，更為活潑，「跳動和變法的方式，都是我自己開發出來的。」

鍾任壁1932年出生於雲林縣西螺鎮，父親是布袋戲名家鍾任祥，他自小承襲家傳新興閣布袋戲，17歲起擔任傳統布袋戲、劍俠戲主演，22歲時申請立案登記團名「新興閣掌中第二劇團」，直到父親過世，才將劇團改名為「新興閣掌中劇團」至今。

新興閣掌中劇團以具藝術性的文戲、武戲口白與演技著稱，擅長傳統布袋戲與創新的金光戲，並在2009年獲台北市政府登錄認定為傳統表演藝術「布袋戲」保存者。

鍾任壁一生獲獎眾多，包括國家三等景星勳章、教育部民族藝術薪傳獎、藝術教育貢獻奬之終身成就奬、雲林縣政府文化特別貢獻獎及文化藝術獎的貢獻獎、台北市與新北市合頒的台北傳統藝術藝師、台北市政府布袋戲終身成就奬等。