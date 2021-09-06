北斗鎮公所在代表會支持下，加碼發放500元現金紓困金給全體3.3萬多名鎮民，將自11日起一連三天發放。（資料照）

全國不少各級地方政府，今年跟進中央拚紓困振興經濟，決定加碼發現金，其中彰化縣北斗鎮跑第一，上月底已由代表會開會決議通過公所提案，北斗鎮長李玄在表示，現金最好最實用，11日起一連3天到各里定點發放，總計發出近1700萬元，預計有3.3萬多鎮民受惠。

行政院公布振興五倍券方案，預計將於9月下旬開放登記預約（紙本券預訂、數位券綁定），10月上旬領取使用，使用期限至2022年4月30日。

北斗鎮公所則提案盼發放全鎮3.3萬多名鎮民，每人500元現金紓困金，總額將近1700萬元，加上100萬元行政作業費，總計編列預算1800萬元，提案已在8月27日由北斗鎮民代表會臨時會通過。

李玄在表示，已經開學了，接下來又要過中秋節，振興5倍券還需要登記才能領取花用，縣府的驚喜加碼方案也尚未公布，還是發現金最為有感實在，既然代表會已經通過，他交代公所團隊發放作業「越快越好」，因此在這個周末補班日，大家就能領到。

李玄在表示，前置作業都已完成，紓困金領取通知單已經完成印製也已分發到各家戶，以戶政事務所列印提供名冊作為依據至各里辦公室或活動中心領取。

為了節省作業時間與人力，北斗鎮公所也建議各戶派1人代表領取，除未成年可由監護人帶領，其他同住家人可事先填委託書、蓋好印章，由1人統一代領；若不克在在9月11、12、13日3天至指定地點預取者，亦可在11月11日前，持本人身分證、印章到公所領取。