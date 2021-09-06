因預言新冠疫情而聲名大噪的印度神童阿南德，日前預告今年9月至11月，全世界將面臨最壞的情況，新一波疫情可能達到高峰，果然除了Delta變種病毒之外，又出現新型變種病毒株「Mu」及「C.1.2」，國際間突破性感染頻傳，阿南德最新預言，下一波最大震盪將出現在明年4月，世界可能再度發生重大災難和劇變。

阿南德在近期發布的YouTube影片中指出，今年9月至11月，全世界將經歷最糟糕的時期期，11月21日之後，木星離開魔羯座、前往水瓶座，全球才會脫離最壞的情況，12月起經濟開始復甦，各地情況也將逐漸好轉。

不過阿南德也預言，雖然經濟情況有所好轉，但疫情有可能繼續肆虐，而且下一波最大震盪會出現在明年4月「火土大合」的時候，世界可能將再度發生巨大變數或嚴重災難，至於要真正恢復穩定，恐怕得等到2023年4月23日以後。

對於阿南德才說11月之後好日子可能快來了，不過緊接著在明年4月又有動盪，形同另一波拋震撼彈，再度引起不少人擔憂。來自印度的Delta病毒肆虐、英國延後解封、邁阿密大樓倒塌、日本靜岡土石流等災難，與阿南德日前預言印度、美國、日本及多數歐洲國家6月20日後將發生嚴重大事不謀而合。

接著阿南德又說，今年9月至11月更糟，結果除了Delta變種病毒之外，又出現新型變種病毒株「Mu」、「C.1.2」，且國際間突破性感染頻傳，如同又被阿南德的恐怖預言料中。