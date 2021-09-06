新北市幼兒園爆發群聚感染，台北市長柯文哲6日表示，幼兒園環境相對單純，若是感染源不明，我們更必須假設Delta病毒已經在社區潛伏、醞釀爆發，疫情瞬息萬變，我們必須做好最壞的打算、最好的準備，目前全國接種第2劑疫苗的比例還不到5％，我們沒有鬆懈的本錢。

柯文哲今晚在臉書發文指出，北市疫情持續趨緩，上周只有新增3例、上上周則是2例。正當大家逐漸放下戒心時，新北市突然爆發了幼兒園的群聚案，1位老師確診傳給8個小朋友及1位家長。北市一看到消息，立刻與新北市衛生局、疾病管制署連繫，先釐清被感染幼稚園學童的家長是否有到台北上班，影響範圍可能有多大。

他表示，今天下午2時30分北市教育局回報，有1位小朋友8月曾到該幼兒園上課，9月1日開學後，再回到台北的幼兒園就讀，已經被開立居隔通知書，北市立刻下令學校先預防性停課，下午4時北市進一步掌握台北有3間幼兒園都有類似狀況與足跡，目前3校都已進行預防性停課、明日全面消毒，但現在最讓人擔心的是，源頭在哪裡。

柯文哲認為，新北幼兒園群聚事件與和長榮機師返台確診的時間點接近，而且現在國際上流行的強勢病毒株就是Delta，基因定序結果出爐前，我們不能排除幼兒園確診人員染上Delta的可能，幼兒園環境相對單純，若是感染源不明，我們更必須假設Delta已經在社區潛伏、醞釀爆發。

他說，請大家注意打完疫苗不代表不會感染，只是減少重症與死亡率的機率。因此，無論你是否接種過疫苗，只要出現疑似covid-19症狀，請主動就醫篩檢，並先暫停上班或上課，嚴陣以待、料敵從寬，目前全國接種第2劑疫苗的比例還不到5％，我們沒有鬆懈的本錢。