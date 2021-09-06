台灣透過民間採購的BNT疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心規劃12至17歲青少年優先施打，18至22歲年輕人也可預約。根據《TVBS》今(6日)公布的最新民調顯示，有超過5成民眾對政府採購疫苗的表現感到不滿，而對於蔡英文總統連任一年多來的表現，有37%民眾表示滿意，42%不滿意；而行政院長蘇貞昌的滿意度為35%，不滿意度48%。

《TVBS》民調顯示，蔡英文的滿意度37%，較6月調查時減少1個百分點，但值得注意的是，蔡英文這次的不滿意度為42%，較6月時減少7個百分點，另外有20%民眾沒表示明確意見。

對於蘇貞昌的施政表現，有35%民眾表示滿意，較5月減少 6 個百分點，不滿意度則為48%，較上次減少2個百分點，另外有18%民眾沒有表示明確意見；而衛福部長陳時中處理疫情的滿意度則回升至52%，不滿意度減少6個百分點為37%。

同時，該民調也顯示，也62%民眾擔心感染新冠肺炎，和6月疫情爆發時相比，減少了11 個百分點，有35%民眾則表示不擔心，較6月時增加了9個百分點，值得注意的是，該民調是在長榮機師確診、中央疫情指揮中心廣發簡訊提醒前進行，因此現在民眾的看法可能會再變動。

至於政府疫苗採購表現，有56%民眾表示不滿意，高於滿意的34%，另外有10%民眾沒有表示意見；針對BNT到貨後將優先讓12-17歲的學生族群施打，有71%民眾對表示贊成，不贊的則有14%，另外有14%民眾沒有表示意見。