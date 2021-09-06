高雄一名40多歲的男子指控母親被印尼籍看護「菲雀」虐待，菲雀用熱水燙失智的母親，甚至拔母親的陰毛。男子將母親的遭遇貼上臉書，希望相關單位能夠正視此事，減少失能長輩被外籍看戶虐待的事件發生。

根據台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會臉書，此名男子住在湖內區，由於地緣關係，就醫與仲介外籍看護都去台南找尋，於去年二月找了這個名叫「菲雀」的印尼籍看護照顧中風與失智的母親。

這名男子表示，他曾經發現移工菲雀帶母親外出時，推母親去面對牆壁，經過勸說，但移工卻沒有理會與改善。後來他還發現母親的身上有許多傷痕，經查，醫生說是外力造成。他去驗傷，醫生說這是挫傷，令他相當心痛。

他找菲雀對質，但菲雀卻堅稱自己沒錯，隔天找仲介帶印尼翻譯對質，印尼翻譯對他頻頻道歉，承認是移工的錯誤，請他再給菲雀一個機會，還寫下悔過書。

但之後男子再度調閱監視器畫面，發現移工菲雀並沒有悔過，依舊虐待母親。男子再度請來仲介與翻譯，未料這名移工竟然說：「為什麼我做的這麼好了，為什麼老闆都不滿意！」之後菲雀自願離職。

此名男子沉痛地說，此事只是冰山一角，為什麼母親要受到這種對待，包含被毆打與用熱水燙手，甚至拔母親的陰毛，他恨自己無力照顧母親。後來聽其他外籍移工說，曾經看過菲雀打過他的母親。

高雄市社會局說，已經派社工到案家去關懷與了解事情狀況，經過與家屬討論，已經安排夜間居家喘息服務，盼紓解家人的壓力，兼顧照顧家人品質，未來，也會提供法律諮詢服務，協助家人度過此事。