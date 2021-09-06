台北市長柯文哲6日在防疫記者會表示，北市雖疫情趨緩，但疫苗覆蓋率不足下，常有變化，上周雖才3例，2周前僅2例，但若有疫情的話，一瞬間將居家隔離100多人，任何變化都會讓局勢逆轉，加上現在台灣境外移入的感染有80％是Delta病毒，最好現在境外移入都要當Delta來處理。

柯說，北市7家醫院5日PCR篩檢893人陽性0，指揮中心發布警戒度要提高，衛福部長陳時中稱幼兒園老師傳染給8名學生及家長，若家長兄弟姊妹有在北市上班，要疫調，而這家幼兒園有1位北市的小朋友去上課，現在又回到北市的公立幼稚園，正在查有無被感染。

柯說，陰性的話，也只是證明此時沒感染，還要觀察14天，他現在打算讓這學校預防性停課1天，等小朋友篩檢結果出爐；首都是生活圈，雙北綁在一起，小朋友若回到台北公立幼稚園上課感染，就要隔離，學校也要自主管理。

柯說，周末有110萬人收到細胞簡訊，他開記者會前有2720人預約了PCR篩檢，因此他把PCR名額限制拿掉，但仍希望有症狀再來，110萬人都來PCR會不得了，他希望盡量把檢查結果速度加快。

柯說，現在路上及風景區的人車流上升，北市會去查核，雖逐步解封，但仍希望盡量遵守規則，上周查了8萬3471家業者，有439家有違反，他不是抓到就罰款，比方說夾娃娃店沒申請復業就開業要罰3000元，且這還算少，像花卉批發市場進場沒量體溫罰3000元，餐廳沒梅花座、隔板罰3000元，卡拉ok還沒開放就開唱罰6萬元，他希望大家配合。

柯說，台灣境外感染的Delta病毒大概占80％，要做基因定序系統，若一時無法做當是Delta來處理，中央做得快的話，就不用誤殺那20％不是Delta的人；因8月11日有入境是無症狀、PCR陽性，因此先關10天再做PCR，CT值小於30者再關7天，而那個案例8月29日解除隔離出去，8月31日卻發現是Delta，只好全抓回來匡列接觸者，還好現在還沒陽性，虛驚一場、再觀察。

柯說，過去制度是觀察10天，再關7天，問題這還更多的數據，Delta關17天到底夠不夠？除非PCR篩檢2次都是CT值大於30才放出去，以前病毒傳染低，現在只好把每個境外都當Delta來處理。

柯說，至於大家關心中秋節烤肉、河濱公園是否開放，他不知道，這2周後的事情再說，疫情升級都有標準，有案例就馬上升級，請大家稍安勿躁，疫情是瞬息萬變，下周他再公布開放與否。