白家綺和吳東諺日前上《一袋女王》分享夫妻間相處秒怒的親身經驗，以及如何撲滅另一半心中怒火，吳東諺說老婆有一招超厲害，而且每次都有用。吳東諺說男人都需要面子，尤其是在很多人面前，提到疫情前有次親友來家裏聚會，兒子斗宅平常就愛耍寶，當天人多他更是賣力演出，吳東諺看到兒子那麼可愛，也驕傲地和大家笑開懷，接著跟白家綺對到眼時，立刻被說「笑什麼，不會錄喔」，讓他當場傻眼。

有些變臉的他還是拿了手機開始錄影，當因為兒子當時也快表演完了，所以也沒錄到什麼，有點不開心的他也趁勢離開現場，當下發現老公變臉的白家綺也趕緊抱著兒子跟上來，接下來馬上使出大絕招要斗宅說爸爸最帥了，還要斗宅親爸爸一個，如果兒子不親，自己馬上在吳東諺的臉頰上獻上親親，兒子馬上就會跟著照做，吳東諺也就沒氣消了。對此白家綺解釋說當下她正抱著女兒，加上社群上發的小孩影片都是她自己拍自己剪，之前就有跟吳東諺說要他幫忙拍，再加上怕錯過就拍不到了，一時情急才會沒注意到自己的口氣。節目將於7日晚間11點衛視中文台播出。