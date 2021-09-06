航運族群近期股價低迷不振，儘管財報獲利表現繳出佳績，但股價一直未受青睞，有網友在發文，貼出有線電視公司陽明山的8月營收，合併營收約4千萬，然而該公司和貨櫃航運公司陽明僅差一字，底下網友差點看走眼，「靠，嚇死我」、「水手差點漏尿」、「看成陽明的自首」。

1名網友在PTT股板發文，貼出陽明山8月合併營收4095.4萬元，由於該公司和貨櫃三雄陽明的名字僅一字之差，導致許多網友紛紛錯看公司名，底下留言刷了一整排的「咕嚕咕嚕」，暗示航運股價接連走跌，水手沉船入海的狀聲詞。

然而對比陽明7月合併營收高達294.47億，先不說如今航運景氣持續熱絡，後市海況更是一片明朗，即便相較去年8月合併營收130.44億也相差甚遠，底下網友細看也發現端倪，「差點以為是陽明」、「咕嚕咕……沒事」、「看成陽明的自首」、「笑死 真的被嚇到」、「嚇到漏尿，要我去哪換褲子」、「來亂的是嗎？」、「以為航運的」、「以為陽明」。

事實上，海運市況持續火熱，全球塞港不僅不見緩解，且隨著美國購物旺季的到來，需求提升讓供應瓶頸急遽惡化，航運運價易漲難跌，陽明日前公告7月營收294.47億元，再創單季營收新高紀錄，較6月成長6.94%，比去年同期成長高達140.34%，而陽明8月營收尚未公布。

長榮總經理謝惠全在8月法說會指出，根據調研機構統計，明年供給的速度仍不及需求，不敢說塞港會「常態化」，但只要病毒影響全球經濟，塞港就不會停歇，若要緩解塞港，讓海運恢復秩序，得先看疫情是否控制得宜。