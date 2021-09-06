為升（2231）今（6）日公布8月合併營收3.02億元，年增1.61％；前八月合併營收27.39億元，年增38.76％。為升受惠車用先進駕駛輔助系統（ADAS）等產品訂單好轉，樂觀預期下半年營運表現可望優於上半年，明年營運有機會回到疫情前的水準。

不過，研調機構預期車用晶片短缺將衝擊全球汽車產業，預估今年汽車減產量將增至810.8萬輛，其中大陸減產量估增至166.6萬輛。汽車零配件概念股今日股價走勢疲軟，為升收盤價149.50元，跌幅逾2％。

為升的車用毫米波雷達自主研發，擁有高階24GHz、77GHz及79GHz毫米波雷達核心技術及雷達與影像融合，除用於傳統乘用車之外，進一步擴大ADAS領域技術應用在新車型、新產品，如校車、重型機車、摩托車、RV露營車、其他大型車的遊覽車、公交車、巴士及聯結車等車種的內輪差主動預警系統。

為升今年的毫米波雷達將推廣用在智慧交通、公共工程、安防、水利、工業、無人機等非車用領域。為升表示，近期開發完成車內生物偵測系統、77GHz毫米波行人偵測系統，已打入北美校車第一大廠，目前正與全球最大雷達晶片製造商共同開發新一代成像雷達，積極布局車用智慧安全系統市場；其中，車內生物偵測系統已獲大陸前五大乘用車廠採用，最快第四季開始出貨。

此外，為升兩岸技術領先的前方防撞雷達，受惠大陸強制符合規格商用車，安裝包括前方防撞輔助系統（FCW）及自動緊急煞車系統（AED），在大陸市占率已達五成以上，目前陸續與國際大廠合作多款產品開發案，布局搶攻全球市場。