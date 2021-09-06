新冠肺炎疫情爆發後，台灣已累積1萬6千多例確診者，有800多人因疫情而死亡。而民間採購的1500萬劑BNT疫苗開始陸續到貨，第一批疫苗於2日抵台，將於2周內完成封緘程序，據媒體公布最新民調顯示，中央疫情指揮中心指揮官陳時中處理疫情滿意度，由49%回升至52%，不滿意度減少6%至37%。對此，有PTT網友表示，「穩了啦！」。

BNT疫苗到貨後，疫苗接種順序和民眾何時能施打第二劑掀起討論，指揮中心指揮官陳時中今天表示，第八輪公費疫苗下周開打，凡7月19日前登記的18至22歲民眾，均打得到第一劑AZ，他還透露，沒在19日前完成登記的民眾也不用擔心，因為第九輪很可能會開放BNT讓大家預約。

至於有關AZ疫苗的第二劑接種方式，陳時中說，可用公費疫苗預約平台預約，亦可透過地方政府的造冊來施打，這部分還會跟地方政府研究，目前預計提供100多萬劑疫苗供第八輪接種，只要是符合資格的民眾都能施打。

值得注意的是，對於控制疫情蔓延和疫苗採購數量、到貨時程，以及疫苗施打順序，民眾對陳時中滿意度如何，據《TVBS》6日公布最新民調結果顯示，對於衛福部長陳時中處理疫情的表現，有52%民眾表示滿意，較6月疫情爆發時調查的49%略增3%，不滿意度37%，則減少6%，民眾對於陳時中表現的滿意度回升至50%以上。但該民調詢問時間為數名長榮機師感染Delta病毒前，在傳出機師確診並有較大範圍足跡後，民眾觀感可能再度變化。

此次調查是《TVBS民調中心》採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，調查時間為於8月30日至9月3日，成功訪問有效樣本1037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0%內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼、行動電話後五碼電腦隨機抽樣。

該民調公布後，在PTT論壇掀起討論，有網友留言表示「穩了啦！時神耶」、「幹話王滿意度破百吧？」、「一天到晚創新名詞，還有民調可言？」、「台北市長穩了」。