民進黨嘉義縣立委蔡易餘在臉書貼文反對嘉義縣市合併。（取自蔡易餘臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

新竹市長林智堅提出 「大新竹合併計畫」後，分家歷史背景相近的嘉義縣、市合併老話題再度被拿出來討論，民進黨嘉義縣立委蔡易餘率先跳出來表態反對，直指嘉義縣市合併，又會回到以嘉義市為中心，城鄉差距拉大，嘉義海線地區將會像台南溪北一樣，城市逐漸邊緣化，造成強者恆強，弱者更弱，對嘉義縣政發展是絕對剝奪！

「站在海區立委立場，我反對嘉義縣市合併」，蔡易餘在臉書表示，縣長翁章梁帶領的縣政團隊，正在將朴子市、太保市發展成為展新的市政中心，未來勢必成為嘉義縣重點發展區域。

蔡易餘說，若嘉義縣市合併，又會回到以嘉義市為中心，只會將城鄉差距拉大，市區人口將過度集中，也將導致房價上漲、交通壅塞、治安惡化、產業汙染、綠地縮小等問題，且嘉義縣、市區域發展本來就不同，因為嘉縣有太多的基礎要建設，自然會有負債。

蔡易餘認為，中央的政策應該是平衡各地區的發展，縣市合併的結果會把城鄉差距拉大，造成強者恆強，弱者更弱，尤其是嘉義縣偏鄉資源、建設及社會福利都相對少，合併後偏鄉資源愈少，這對嘉義縣政發展是絕對剝奪，「身為海線立委的我無法認同！」。