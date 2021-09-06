網路上擁有高人氣的YouTuber「77老大」，最新1集影片中再度穿上白袍，與「中醫師公會全國聯合會」一起前往彰化偏鄉義診，影片中提到，當地多半是務農的長輩，由於地區偏遠，小小的感冒，需要開車大約需要40分鐘的車程，才能有中醫診所可以看診，對於當地的居民是相當的不方便，這也突顯了城鄉之間的醫療資源落差，77老大希望能夠透過自己及團隊的力量，拋磚引玉，集結更多專業的人士一起來努力，讓更多偏鄉的爺爺奶奶能夠有機會受到醫療的照顧。

影片開頭透過當地的里民廣播系統招集想要看診的民眾，一開始還擔心自己的台語不好，會不會造成溝通上的問題，但接觸了爺爺奶奶後，發現大家都相當可愛，還有一位奶奶直接拿起麥克風在現場唱起歌來，結果一拿到麥克風就欲罷不能，也讓77老大放心許多，感受到當地的活潑與熱情，「當醫生不是高高在上，除了要解決患者身體的不舒服，更要照顧他們的心，每一次的看診，其實都是安心的陪伴。」其實在台灣中醫全聯會每天都會有團隊到偏鄉義診，且風雨無阻，但只要看到民眾們的笑容就值得了，這其實就是77老大不斷拍影片的理由。

影片的最後團隊也到當地的肯納兒烘焙坊，這邊是輔導自閉症或是行為／社交有障礙的人就業的烘焙坊，老大提到「很多人覺得可能捐錢給他們或是捐一堆物資，其實我覺得這些對他們來說，幫助都不大。真正他們可能需要的是，在工作上、對這個人的肯定。給予多一點肯定的話，對於他們的信心，幫助都會很大。」影片上線短短一天的時間，已經有400多則留言，大多是贊許77老大這個系列影片，並感謝老大位社會的付出，其中還是有不少人說穿上醫師袍的77老大「給那麼帥的醫生看診真幸福」。