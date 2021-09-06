台塑四寶認為，疫情、航運變數、缺料3大變數，壓抑「金九銀十」塑化旺季力道，惟歲休結束、美石化產能受阻，加上美國及印度推動基礎建設，有利石化產品需求增長，台塑(1301)、台化(1326)第四季營運蓄勢推進。

南亞(1303)第三季營收、營運利益看升；第四季雖有銅箔等電子材料新產開出，惟多項化工產品安排定檢，及客戶年終調整庫存等因素，預估營收將略低於第三季或持平。

台塑化(6505)總經理曹明認為，墨西哥灣海上油田設備未遭到颶風嚴重損壞，但恢復速度不如預期，仍有160萬桶/日關閉。預期伊朗與歐美難以達成核協議，伊朗原油供給難以增加，短期布蘭特油價保持區間盤整。

第四季進入PE/EVA及PP傳統需求旺季，印度雨季結束需求回溫，且受美國艾達颶風影響，同業宣布不可抗力，PVC、液鹼、PE、EVA及PP等可望反彈回升，搭配開工率提高，台塑營收及本業獲利都會比第三季成長。

台塑董事長林健男表示，路州目前火車及水路運輸尚未完全恢復，密西西比河的水運閘門仍有部份關閉；電力修復工人嚴重短缺，復電時間延後3~4週，恐到9月底才能完全恢復供電。

影響所及，路州石化廠因停電及無法獲得穩定氮氣及氧氣供應，仍大部分停工，已有8家業者宣布不可抗力。台塑路州廠區僅恢復供應45％氮氣，PVC於6日開車、VCM於8日開車，後續將依Air Liquide供應氮氣量，逐步提高VCM及PVC產量。

林健男認為，美國石化產品年底前出口亞洲、中南美洲及歐洲數量恐大幅減少，而以往中東銷往亞洲數量會轉進價格較高的中南美洲及歐洲，亞洲供需趨緊，有利推升石化價格。AN、AE及NBA可望維持高檔。

台化董事長洪福源指出，近日韓國升息、中國大幅整頓巿場，各國資金寬鬆政策可能有所調整。旺季需求雖在，但運能、運費限制交易順暢，需挪移市場板塊配合，新產投放也讓客戶保守觀望。公司產品去化沒問題，只是「金九銀十」的旺季含金量會降低。

曹明說，歐美煉廠進入秋季定檢，柴油供給減少，加上歐美庫存偏低，價差穩健上漲，但東南亞疫情嚴重，使柴油價差上檔承壓；新加坡汽油價差下跌，但全球汽油庫存保持5年同期低點，支撐價差。