中央研究院經濟研究所簡姓前所長與謝姓研究助理發生婚外情，妻子蔡姓女子提告，兩人互稱老公、老婆，一起出國8次，已逾越一般男女關係，並以侵害配偶權為由求償100萬。士林地院審結，謝女促使簡與妻子離婚，導致原配生活瀕臨破碎，判決應賠償蔡女60萬元，可上訴。

謝女2016年起任職中研院，擔任簡的研究助理，2017年到2018年間起兩人互訴衷情，之後長期謀劃簡與妻子離婚，由她自己取而代之，而謝女已於今年5月底離職，簡與蔡女的離婚官司仍在訴訟當中。

原配蔡女提出簡與謝女的LINE截圖，謝女稱「當個稱職女主人」、「跟別的助理不太一樣的助理」、「那我大概是2019開始喜歡你」、「我們有兩年的蜜月期再生小孩」、「享受有一窩小豬的世界」、「趕快把我娶回家就可以天天見到啦」，簡更積極回應「我都說我愛慕你很久了」、「我好想我們的關係可以公開，讓我們的關係在自然的環境進行」、「我腦海裡的未來就是跟你一起的未來」，並容忍謝女不假外出旅遊，已經超過一般男女交往。

判決指出，蔡女的婚姻遭破壞，導致先生對她提出離婚訴訟，內心痛苦不堪，罹患混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症，衡量蔡女擔任大學教授，年所得約200萬，謝女擔任研究助理，年所得60萬元，判決謝女應賠償60萬元。