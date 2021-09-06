台中市成功嶺替代役男新訓中心驚傳諾羅病毒集體感染，6日上午開始，共55名受訓役男出現上吐下瀉情況，經緊急送往台中國軍總醫院治療，患者大部分昨日已出院、返回營區，內政部役政署表示，確切致病原因仍不清楚；衛生局指出，將食材送驗以釐清，是否因吃下被諾羅病毒污染的食品，引發集體食物中毒。

役政署指出，傳出諾羅感染的為替代役第224梯次基礎訓練受訓役男，他們是9月3日才入營受訓，人數總計有984人，昨日早餐時段陸續傳有人出現上吐下瀉，立即送醫治療，也同步通報衛生局，經初步診斷，這些替代役男應為諾羅病毒感染，總計共55人出現不適症狀，其中1人為軍職幹部。

役政署強調，目前尚未查出致病主要原因，但相關食物、食材都已交由衛生局調查中，也緊急進行周遭環境清潔消毒、加強役男個人衛生與團膳食品衛生管理等防範措施，目前部分役男症狀好轉、已返回營區，還有部分仍在醫院治療。

台中市衛生局獲報後，調派疾病管制科與食品藥物安全處稽查人員，至醫院與營區進行採檢送驗，以釐清是否為諾羅病毒感染；食安處指出，不排除食品中毒可能，昨日採檢環境及食餘檢體（高麗菜粥、榨菜炒豆干、馬蹄條、特製饅頭、炒油菜、豆漿）送驗，檢驗結果最快2周後出爐。

食安處長傅瓊慧表示，稽查成功嶺營區中央廚房進行廚房環境清潔檢查，並確認是否留有上午早餐的食物樣本與殘留的食物檢體，及早餐使用的菜單，將把食物樣本採檢送驗，釐清該集體上吐下瀉案，是否與食物中毒有關。

食安處指出，替代役訓練班餐食由承包廠商於營區中央廚房烹煮供應，依食安法第41條規定，要求廠商暫停供應餐食，改善複查合格才可恢復作業。另食餘檢體如檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出同病原菌則依違反食安法第49條，移送司法偵辦。