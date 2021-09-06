高雄20歲黃姓男子6日下午在鳳山區闖紅燈，遭巡邏員警盯上，警方尾隨其後，並示意路邊停車，未料黃男作賊心虛，竟加速逃逸，黃男轉彎時失控撞上路邊告示牌，導致車輪爆胎，警方立即趨前盤查，果真在黃男車內發現毒品k他命，將其逮捕後，依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高市警鳳山分局新甲派出所員警6日下午3時許執行巡邏勤務時，行經南華一路與甲智路口發現一部自小客車闖紅燈，員警尾隨其後，並示意路邊停車，但黃嫌竟抵死不從、加速逃逸，於南華一路與紅毛港路緊急左轉，撞上路邊告示牌。

儘管黃男駕駛車輛的車頭已經毀損，但黃男仍執意逃跑，直到行經五甲一路與七聖路口時，才因為車輛爆胎被警方攔下，員警搜索發現車輛右後座車門夾鏈袋內有毒品k他命（毛重0.49公克），立即將黃男及連姓同車友人帶返派出所偵辦，警詢後依公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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