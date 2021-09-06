Delta病毒肆虐，幼兒園爆群聚，國內疫情狀況再拉警報；先前未通過食藥署EUA的聯亞生技，今公布第3劑分析結果顯示，受試者對武漢病毒株及Delta變異株均產生極高中和抗體效價；聯亞生技也證實，將於本周向食藥署提出新數據，申請EUA再審，期望重新獲得EUA，與國人共同對抗Delta病毒。

聯亞生技今指出，聯亞集團新近研發的高精準設計COVID-19疫苗UB-612，已探討原第1期試驗受試者於今年8月初進行延伸測試，接受第3劑UB-612疫苗施打之免疫反應。

結果顯示，無論是對原始的武漢株，或是Delta變異株，注射3劑UB-612的試驗者之中和抗體、效價都優於其他疫苗。

聯亞生技也證實，近期將向食藥署提出2期臨床試驗計劃書變更，期望能獲得EUA，盡早協助國人提升抵抗Delta變異株，提高防疫力嘉惠國人，並加入全球防疫，降低Delta變異株的全球威脅。