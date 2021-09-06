台股加權股價指數6日盤中一度來到17633.67點，接近8月初下跌前的高點17643.97點，不過來到相對高點後賣壓湧現，導致指數終場由紅翻黑，小跌21.62點，收在17495.3點，法人表示，對於台股後市仍看多，可在季線（17397點）切入。

6日台股表現，台積電可說一枝獨秀，持續反映漲價帶來的利多，股價大漲1.77％，以631元作收。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，全球晶圓代工產能持續供不應求，晶圓雙雄挾著漲價利多，近來吸引三大法人積極敲進，推升晶圓龍頭大廠股價登上2月底以來波段高點，晶圓代工二哥股價在6日一度改寫新天價，市值攀高至8944億元。

葉獻文說，隨電子指標股再度獲得資金青睞，台股多頭近期再度占上風，上週三大法人合計買超863億元，融資減22億元，電子重回主流，成交占比回升至六成以上。

葉獻文表示，從技術分析來看，台股順勢站穩季線，有再向上挑戰8月初高點的機會，且接下來蘋果將推出iPhone 13以迎接消費旺季，對相關供應鏈將有正面幫助，中線行情可期，建議季線附近直接買進。