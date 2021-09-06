自演唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉、〈炎〉後人氣飆升的日本歌姬LiSA日前因老公聲優老公鈴木達央偷吃女粉絲，搞外遇，身心俱疲的她還停工近1個月，上月底終於復工，在北海道開唱，不過她情場失意、職場得意近期不但擔任彩妝品牌NARS JAPAN秋季口紅代言人，更演唱二階堂富美主演日劇《約定的灰姑娘》主題曲〈赤腳的步伐〉，俏皮可愛的MV上週公佈後，也宣布發起合作舞蹈挑戰賽。

LiSA和行動短影音平台TikTok在6日推出 「＃赤腳的步伐舞蹈挑戰賽」，她上週開通TikTok官方帳號（@lxixsxa_official）後，也分享許多影片，更在活動開跑時秀出自己帶頭參加「＃赤腳的步伐舞蹈挑戰賽」的短影片，邀請粉絲跟著她一起跳起來。而此次挑戰賽邀請社群使〈赤腳的步伐〉拍攝舞蹈影片，並標記「 ＃赤腳的步伐」主題標籤後上傳，即有機會獲得LiSA的親筆簽名海報。