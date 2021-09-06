俄羅斯西南方的布揚斯克州(Bryansk) 波切普市(Pochep)火車站附近，被發現有十幾輛自走砲與裝甲車，沒人看管如同被棄置。原來這些重武器參與了一場訓練演習，結果返回基地的油料不足，只能先放在空地。頗令人擔心俄羅斯的財政情況。

防衛部落格(Defense Blog)報導，一位網友紀錄了這些裝甲車，清點以後發現至少有1 門 2S19 MSTA-S 152公釐自走砲、3 輛1V13 火砲控制車，和3輛1V14 砲兵指揮車，以及1輛1V12 指揮車。

消息發布以後，軍方人士出面解釋稱，這些大型軍用車輛參加了一場訓練演習，本來應該在上個月底返回基地，但是後勤方面存在困難，還需等待補充，並不算棄置。

不過，波切普正是與烏克蘭接壤的地區小鎮，離邊界大約 60公里，難道這些武器是攻打烏克蘭之用？

上個月下旬，伏爾加格勒的當地居民在一處垃圾場，發現了1輛沒人看管的T-90主力戰車，也曾被報導過，事後軍方人物回應的理由很類似，同樣是說預定返回基地，但目前還缺後勤補給。

2S19 MSTA-S 自走砲，是俄羅斯主力自走砲之一，配備一門 152 毫米/L47 榴彈砲，配備了半自動裝載機和排煙機，最大射速為每分鐘 7-8 發。