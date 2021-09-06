全台拚防疫，就怕破口豬隊友，有民眾爆料日前在高雄小港機場航廈內，眼見一名立榮航空機師全程未戴口罩聊天，直接投訴反映。長榮航空查證後今天也做出懲處，處分該名機師一大過及停飛6個月。

防疫二級警戒，外出一律要配戴口罩，不過有民眾8月28日到小港機場接機，卻目睹航廈內有2名機師在聊天，其中1名竟全程未戴口罩，怒斥機師「哪來的自信覺得自己可以不戴口罩」，29日立刻和1922反映，高雄航空站獲報後，著手調查。

高雄航空站今日上午指出，該航班為8月28日立榮航空8918班次，自金門飛往高雄航班，13:50落地。該機師未戴口罩離站，因為上洗手間疏忽忘記戴回，航空站將依據防疫規定將案件移送高雄市政府衛生局裁處。

才爆出3名機師Delta確診，又被民眾抓包國內機師違規，長榮航空今晚祭出懲處，該名國內航線的副機長執勤後，一時疏忽未戴口罩，已違反傳染病防治法及飛航員管理手冊相關規範，經紀律評議委員會一致決議，給予該名副機長記一大過及停飛6個月的處分，而機長未盡督導責任的部分，則予以警告處分。