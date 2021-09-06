111學年高中英語聽力測驗第一次考試訂於今年10月23日舉行，9月7日至9月13日受理報名。大考中心今天表示，題型從四大題增為五大題，其中「看圖辨義」調整為「圖片聽解」，新增第五大題為「長篇聽解」。此外，答案卷由原A5答案卡調整為A4答題卷，新增核對應試號碼劃記欄與簽名欄位。

大考中心表示，高級中等學校之三年級在學學生，一律由就讀學校集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得大考中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，也可個別網路報名。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

111學年高中英語聽力測驗第一次考試，全面提供試場冷氣服務（溫度設定於攝氏26~28度為原則，如因防疫作業調整考試當日冷氣設定之溫度，將依防疫措施公告為主）。考生如因身心因素須於無冷氣試場應試者，報名時必須加註特殊情況，俾便事先安排相關試務，報名日期截止後，不得以任何理由變更試場。

大考中心說，高中英語聽力測驗成績可作為大學「繁星推薦」、「申請入學」及「分發入學」之招生檢定項目。高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年，請考生特別注意相關招生簡章規定。

因應疫情，111學年第一次英聽考試防疫需求，各項防疫措施最遲將於考前二周公告於大考中心網站「最新訊息」及「高中英語聽力測驗專區」，考生可前往查閱。