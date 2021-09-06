群益證公告 新任幕僚長由張志明出任 21:122021/09/06 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群益證（6005）6日發布重訊，公告公司新任幕僚長為張志明。張志明為群益證董事銀豐實業股份有限公司代表人，持有群益證股票8040張，持股比例0.37％。 中市溪洲社區 神遊土地公廟 遇豪雨農田就泡水 雲林縣花近千萬元改善北港後溝子中排 #群益證 #張志明 #幕僚長 #新任 #發布重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中樂成宮募3萬斤愛心米 分贈18庄 04:102021/09/05 地方新聞 搶軍系票 張亞中公布許歷農支持信 04:102021/09/06 政治要聞 人事異動站 8月27日至9月2日 04:102021/09/05 產業．科技 新竹光臨藝術節「科技未來」燈區 10日三座公園開展 16:442021/09/06 生活 台中22稽查員擁無人機證 汙染難逃 04:102021/09/05 地方新聞 藝笛益友 中市西屯國小「琴投藝合」線上音樂會 10:582021/09/06 寶島 群益證券本周看好晶圓代工、IC設計等四類股 09:132021/09/06 財經 青年來嘉開民宿增3業者 04:102021/09/05 《旺來報》 《新聞分析》換股結盟聯電 頎邦一石二鳥 07:462021/09/06 財經 《比悲傷》哭點滿滿預告曝光 王淨、范少勳要讓觀眾淚流成河 14:092021/09/06 娛樂 梨山迎旅遊旺季 淨街清出3噸垃圾 04:102021/09/05 地方新聞 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 第3劑中和抗體效價高 聯亞將申請EUA重審 - 財經 獨家》Delta變種病毒入侵 台積電籲政府加快BNT疫苗接種作業 - 財經 - 旺報 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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