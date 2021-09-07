西非國家幾內亞驚傳政變，投資人憂心原物料供應受影響，來自幾內亞的鋁土礦價格今天在金屬消費大國中國創近18個月來高點。
幾內亞是全球第二大鋁土礦生產國，同時也是中國的首要供應國。鋁鐵礦可煉製氧化鋁，用來生產鋁金屬。
根據亞洲金屬（Asian Metal）最新評估，幾內亞出貨到中國的鋁土礦價格報每噸50.50美元，較3日上漲1%，來到2020年3月16日以來高點。鋁土礦價格今年以來上漲約16%。
幾內亞軍方昨天發動政變，總統顧德（Alpha Conde）遭罷黜， 也造成鋁價攀抵10年高點，同時帶動產鋁業者挪威海德魯公司 （ Norsk Hydro）和俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）股價上揚。
目前還不清楚，幾內亞的鋁土礦生產作業是否受到動盪局勢衝擊。
根據礦業部統計資料，幾內亞去年生產8800萬噸鋁土礦。
路透社記者向幾內亞最大的鋁土礦生產商Société Minière de Boké（SMB）詢問，未能取得立即回覆。
全球最大鋁生產商中國鋁業公司發言人表示，旗下位於幾內亞的鋁土礦場運作正常。
幾內亞鋁鐵礦公司（A Compagnie des Bauxites de Guinée，CBG）發言人表示，旗下礦場作業未受動盪情勢衝擊。
目前正在幾內亞開發席孟杜（Simandou）鐵礦石礦場計畫的力拓集團（Rio Tinto），則是婉拒發表評論。
安格魯阿山帝公司（AngloGold Ashanti）表示，旗下位於幾內亞的席吉里（Siguiri）金礦礦場，目前運作正常。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。