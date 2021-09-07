西非國家幾內亞驚傳政變，投資人憂心原物料供應受影響，來自幾內亞的鋁土礦價格今天在金屬消費大國中國創近18個月來高點。

幾內亞是全球第二大鋁土礦生產國，同時也是中國的首要供應國。鋁鐵礦可煉製氧化鋁，用來生產鋁金屬。

根據亞洲金屬（Asian Metal）最新評估，幾內亞出貨到中國的鋁土礦價格報每噸50.50美元，較3日上漲1%，來到2020年3月16日以來高點。鋁土礦價格今年以來上漲約16%。

幾內亞軍方昨天發動政變，總統顧德（Alpha Conde）遭罷黜， 也造成鋁價攀抵10年高點，同時帶動產鋁業者挪威海德魯公司 （ Norsk Hydro）和俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal）股價上揚。

目前還不清楚，幾內亞的鋁土礦生產作業是否受到動盪局勢衝擊。

根據礦業部統計資料，幾內亞去年生產8800萬噸鋁土礦。

路透社記者向幾內亞最大的鋁土礦生產商Société Minière de Boké（SMB）詢問，未能取得立即回覆。

全球最大鋁生產商中國鋁業公司發言人表示，旗下位於幾內亞的鋁土礦場運作正常。

幾內亞鋁鐵礦公司（A Compagnie des Bauxites de Guinée，CBG）發言人表示，旗下礦場作業未受動盪情勢衝擊。

目前正在幾內亞開發席孟杜（Simandou）鐵礦石礦場計畫的力拓集團（Rio Tinto），則是婉拒發表評論。

安格魯阿山帝公司（AngloGold Ashanti）表示，旗下位於幾內亞的席吉里（Siguiri）金礦礦場，目前運作正常。