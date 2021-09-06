大陸湖北省孝昌縣金港村曾發生一件荒唐事，一群熱心人士集合在一起，想解救一名被囚禁在地窖5年的女孩，原來這名女子小可（化名）1991年出生，曾經是校花，18歲那年與一名同齡男子交往，偷嚐禁果後懷孕，自此在地窖過了5年暗無天日的日子，但小可的父母認為這是他們的家務事，這群熱心民眾沒有資格插手。

據《知訊》報導，小可18歲那年與男朋友相戀懷孕後，男子決定與小可結婚，可是小可的父母知情後非常生氣，認為女兒有辱家門，強逼2人分手，並且在大街上當眾辱罵女兒「不要臉」，後來小可的母親生了兒子，重男輕女之下，對小可更加嫌棄，小可的爺爺回憶說，小可的父母為了不讓懷孕毀掉她的人生，就帶她到醫院拿掉孩子。

小可肚子裡的孩子被打掉後，大受打擊，開始出現精神失常，發起病來就脫掉衣服往外跑，還拿磚頭砸人，見人就打，就連她的親弟弟她都打，她父親曾帶她去醫院治療，但因醫藥費過高，治療一段時間未見好轉就終止治療，因為擔心小可的精神狀況太丟人，就將她帶回老家關進廢棄的地窖裡，從18歲到24歲一關就是5年。

一次偶然機會，小可的一名高中男同學春節回家探親，外出抽菸時剛好小可被關的位置，也聽到小可哀嚎的聲音，探尋一看，哀嚎的人竟是高中時同校的校花，於是不斷努力想要救出小可，卻屢遭小可的父母阻攔，無計可施之下，只好將此事PO上網向大眾求助。

經過當地政府工作人員幾個小時的開導，小可的父親才將她抱了出來，帶到爺爺家清理身子。

但小可因為長年被關，肌肉已萎縮到無法行走，體重也只剩30公斤，所幸在外界的幫助下，如今已漸漸康復中。